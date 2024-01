Após acidente envolvendo carreta que transportava porcos, carga viva é “saqueada” em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C2kI2IDOGCG/?igsh=MWIwZjRhdzN6bmo1cA==

Dezenas de pessoas “saquearam”, porcos da carreta envolvida no acidente na BR 369 na manhã desta quinta-feira (25).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas arrastando os animais ainda vivos, outros abateram os animais para conseguir realizar o transporte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), populares chegaram no local ao anoitecer e começaram a saquear a carga viva de maneira desordenada, com uso de armas brancas e cordas.

Há informação de que colocaram fogo na carreta durante a ação.

Agentes do (DER) Departamento de Estradas e Rodagem estiveram no local controlando o tráfego.

