Veículo carregado com descaminho é apreendido na BR 369 em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C2kyWAeJR80/?igsh=andsNmhseWRobWN5

Na tarde de quinta-feira (25), no âmbito da Operação Protetor, policiais militares do BPFRON- Batalhão de Polícia de Fronteira, realizaram a abordagem de um veículo VW Polo de cor Branca na BR 369, em Ubiratã.

No veículo foram encontradas diversas mercadorias de origem estrangeira. Os dois ocupantes do veículo foram qualificados e liberados, a mercadoria e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 9 9985-2726

Disque denúncia 181

Disque denúncia do Pelotão de Operações com Cães do BPFRON:

(45) 99944-9752

Disque denúncia BPFRON em Guaíra-PR:

(44) 3642-8800

Disque denúncia BPFRON em Umuarama-PR:

(44) 9 9146-4868

Disque denúncia BPFRON em Santo Antônio do Sudoeste-PR:

(46) 3180-0190

Polícia Militar do Paraná

Nós fazemos a diferença!

