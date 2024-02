COMCAM encerrou 2023 com saldo positivo de empregos em 17 dos 25 municípios

A região da COMCAM encerrou 2023 com saldo positivo de empregos em 17 dos 25 municípios. Isso representa 68%.

Ubiratã ficou na 17ª posição com saldo de apenas 2.

8 municipios tiveram mais demissões que contratações no período, segundo dados apresentados pelo Caged.

Os 17 “positivados” somaram um saldo de 1.836 empregos, enquanto os 8 “negativados” perderam, juntos, 242 postos de trabalho.

O melhor saldo é o de Campo Mourão (1.064) seguido de Iretama (234) e Fênix (127). Na ponta de baixo ficaram Goioerê (-87) e Terra Boa (-77).

Saldo por município

1) Campo Mourão 1.064

2) Iretama 234

3) Fênix 127

4) Barbosa Ferraz 55

5) Campina da Lagoa 53

6) Araruna 49

7) Luiziana 45

8) Juranda 36

9) Peabiru 35

9) Roncador 35

11) Quarto Centenário 28

12) Quinta do Sol 20

13) Corumbataí do Sul 15

13) Engenheiro Beltrão 15

13) Farol 15

16) Nova Cantu 8

17) Ubiratã 2

18) Boa Esperança -2

19) Rancho Alegre do Oeste -8

20) Moreira Sales -10

21) Mamborê -18

22) Altamira do Paraná -20

22) Janiópolis -20

24) Terra Boa -77

25) Goioerê -87

Fonte Novo Caged – Ministério do Trabalho

