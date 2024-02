Homem é atropelado em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C3gyCVeu54o/?igsh=N256MXMyMTFuNnNo

As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros Comunitário foram acionados no início da noite deste domingo (18), para atendimento a um homem que foi atropelado por uma motocicleta na Rua Parigot de Souza em Ubiratã.

Segundo informações, a vítima de 57 anos, estava consciente e apresentava suspeita de fratura em membro superior esquerdo. Ele foi atendido e encaminhado ao Hospital Santa Casa.