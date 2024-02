Motorista embriagado viraliza ao cantar Dormi na Praça para policial antes de ser preso

https://www.instagram.com/reel/C3vPsKNu5fg/?igsh=MWk2YW94d2Q0d292ag==

https://www.instagram.com/reel/C3vPsKNu5fg/?igsh=MWk2YW94d2Q0d292ag==

Um motorista embriagado, de 58 anos, chamou atenção ao cantar “Dormi na Praça”, de Bruno e Marrone, para um policial antes de ser detido, no último domingo (17), em Minas Gerais. O condutor foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na pista. Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais de embriaguez.

O teste do bafômetro realizado no local revelou que o motorista apresentava 1,27 Mg/L de álcool no organismo, índice considerado elevado. De forma inusitada, o indivíduo optou por homenagear o policial cantando a música de Bruno & Marrone antes de ser encaminhado à delegacia.

“Seu guarda eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, sou um cara carente”, cantou o condutor durante a abordagem. Após a cantoria, ele foi preso por crime de trânsito e autuado com multa de R$ 2.950. Além disso, teve sete pontos retirados da carteira e teve o veículo removido.

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Credibilidade não se compra… Se conquista!

Siga e compartilhe as informações do nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações reais)

Siga nosso canal no whatsapp: Clique aqui para participar do Canal no Whatsapp

Acesse nosso site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.