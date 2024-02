Cigarros contrabandeados são apreendidos pela Polícia Militar em Cafelândia

PATRULHA RURAL DA 3° CIA APREENDEU CIGARROS CONTRABANDEADOS DURANTE A MADRUGADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Equipe durante patrulhamento em área rural no Município de Cafelândia, avistou um veículo em alta velocidade, e por já ter conhecimento que, naquela região passava alguns veículos carregado com contrabando, efetuou abordagem. O condutor abandonou o veículo e correu em meio a plantação, não sendo possível identificá-lo. O veículo estava carregado com cigarros oriundos do Paraguai, aproximadamente 40 caixas. Veículo foi aprendido e encaminhado a receita federal de Cascavel.



1 veículo apreendido

⁠40 caixas (aproximadamente) de cigarro.

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!