Assaltante é preso e outro morto em confronto com a PM na BR 369

Após intensas buscas, equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar localizaram um dos assaltantes a compristas próximo a BR 369 em Cascavel, nesta quinta-feira (22). O crime aconteceu em Corbélia.

O Falcão 12, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, entrou em ação para a localização dos criminosos envolvidos no assalto. Os policiais encontraram o carro, um Jetta, pela rodovia, motorista tentou fugir mas logo depois abandonou o veículo.

Ele foi localizado próximo a uma área de mata. A princípio o carro utilizado na ação também foi apreendido, a aproximadamente 30 quilômetros do local do crime.

Conforme informado à reportagem, contra o homem há um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio. Considerado um foragido perigoso pela polícia.

O outro assaltante, um jovem de aproximadamente 22 anos foi morto em confronto com a PM já no período da noite. A troca de tiros ocorreu em uma estrada rural, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, entre Cascavel e Corbélia.

Uma testemunha contou como aconteceu o assalto. Segundo relatado, o homem estava na rodovia sentido a Ouro Verde/Anahy, quando dois suspeitos passaram pelo acostamento em um Jetta de cor preta em direção a um Ford Ka, aparentemente em alta velocidade.

Na sequência, em uma curva, houve a abordagem do motorista do Ka. Ele conta que enquanto um criminoso armado sinalizava para os condutores desviarem e saírem da pista, o outro descarregava mercadorias como vinhos, celulares e roupas do veículo.

O preso foi encaminhado para a Delegacia Cidadã de Cascavel e fica à disposição da Justiça na Cadeia Pública.