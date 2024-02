Relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus- Peregrinação passará por Campina da Lagoa

(A peregrinação passará nesta quinta-feira (22) por Campina da Lagoa)

Está acontecendo no Brasil, no mês de fevereiro, a visita das Relíquias de Santa Teresinha, que percorrerá 70 cidades pelo país. A peregrinação das relíquias se dá por conta do aniversário de 150 anos de nascimento da santa, que foi celebrado em 2023.

A visita começou no dia primeiro de fevereiro no Carmelo da Santíssima Trindade, na Arquidiocese de Goiânia, na cidade de Trindade, e segue até o mês de setembro, pelas casas e conventos dos Carmelitas espalhadas pelo país.



Santa Teresinha é uma das santas mais conhecidas e viveu 24 anos. Na Exortação Apostólica C’est la confiance por ocasião do 150º aniversário do nascimento de Santa Teresinha, o Papa Francisco explica que a vida da santa foi simples, “passada primeiro em família e depois no Carmelo de Lisieux. A extraordinária carga de luz e amor, que irradiava da sua pessoa, manifestou-se logo depois da sua morte, com a publicação dos seus escritos e as graças inumeráveis obtidas pelos fiéis que a invocaram”.

Santa Teresinha de Lisieux

Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon (França), no dia 02 de janeiro de 1873. Morreu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Com a autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux, com apenas 15 anos de idade.



Padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo, Santa Teresinha dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Ela foi beatificada em 1923 e canonizada pelo Papa Pio XI em 1925.

A peregrinação das Relíquias de Santa Teresinha começou em 1997, ano do centenário da morte da santa, e já percorreu cerca de 70 países.