Corpo é encontrado boiando em Rio na Região

https://www.instagram.com/reel/C3l0vMUO2HH/?igsh=MWFjYmNya3Bzdm83Ng==

Um cadáver foi encontrado na área rural de Anahy, boiando dentro do Río Sapucaí que liga os municípios de Anahy e Iguatu, na tarde desta terça-feira (20).

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionadas para fazer a retirada do corpo da água e iniciar as investigações do caso.

Plantonista do Instituto Médico Legal (IML) também foi ao local para recolher o corpo para os exames de necropsia.

A mulher foi identificada, mas o nome não foi repassado.