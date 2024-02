Dois ficam feridos em acidente na BR 369

Dois homens, de 37 e 38 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após se envolverem em um grave acidente de trânsito da manhã desta terça-feira (20).

A colisão entre um veículo Volkswagen CrossFox e uma carreta aconteceu no km 507 da rodovia BR-369 em Cascavel.

De acordo com as informações, o condutor da carreta acessava a rodovia sentido Cascavel após sair de um posto de combustíveis, quando foi atingido pelo veículo de passeio, que fazia o mesmo sentido que a carreta.

Com o impacto, o Crossfox acabou atravessando a pista e tombando no barranco, parando próximo à via marginal.

Equipes de socorristas prontamente prestaram atendimento às duas vítimas, que não precisaram ser desencarceradas do veículo.

As vítimas apresentavam algumas contusões e escoriações, sendo encaminhadas sem gravidade à unidade hospitalar.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência e realizou o teste do etilômetro.

A carreta parou no acostamento e o trânsito não foi afetado no trecho durante o atendimento à ocorrência.

