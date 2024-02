Patrulha Rural apreende gado furtado, armas e munições em Roncador

Após várias denúncias de furtos de gado, em Roncador, na estrada Rio Bonito que liga o município a Iretama, as equipes de Patrulha Rural da 1ª e 2ª Cia do 11º Batalhão da Polícia Militar, intensificaram as rondas na região e apreenderam dois bovinos que haviam sido furtados de uma propriedade, em Nova Tebas.

Os policiais também apreenderam no mesmo endereço, uma espingarda calibre .36, e várias munições. A apreensão foi registrada na segunda-feira, 26, mas na semana passada os policiais já haviam visitado a propriedade com o objetivo de orientar os moradores sobre os furtos ocorridos na região.

No entanto, com a chegada dos policiais, um homem saiu correndo para o interior de uma mata, despertando suspeitas da equipe. Questionada sobre o motivo da fuga, uma moradora que se identificou como namorada do suspeito, disse que o rapaz correu porque tinha antecedentes criminais.

Nessa segunda-feira, 26, as equipes retornaram na propriedade e encontraram uma vaca e um bezerro, os quais haviam sido furtados de um morador de Nova Tebas. A vítima foi ao local e reconheceu os animais. O suspeito, no entanto, voltou a fugir ao perceber a presença da polícia.

Na propriedade havia também uma caminhonete modelo F1000 cor cinza, com grade boiadeira. Conforme levantamento com vizinhos, a caminhonete tinha as mesmas características de um veículo visto próximo aos sítios que tiveram gado furtado.

Os policiais encontraram também na prateleira de uma dispensa, do lado de fora da casa, uma espingarda marca CBC, calibre .36 com numeração incompleta, além de uma meia contendo cinco cartuchos do mesmo calibre; nove munições calibres 38, e nove munições calibre 22.

A arma e as munições seriam do rapaz, de 29 anos, que fugiu ao perceber a chegada dos policiais. Diante dos fatos a arma de fogo, munições e os bovinos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Iretama para providências cabíveis.