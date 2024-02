Motociclista morre e garupa fica gravemente ferido em acidente na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C33KdgIp8MH/?igsh=MTg1bnYybnJ1c3ZpeQ==

Um gravíssimo acidente tirou a vida de um motociclista na BR-369 próximo a Corbélia na tarde desta terça-feira (27). Ele foi identificado como Jayson de Oliveira, de 27 anos de idade.

A violenta colisão entre uma moto e um Nissan Kicks ocorreu entre a Cascavel e Corbélia, mobilizando diversas equipes para o atendimento à ocorrência.

A colisão teve impacto tão forte que a moto, uma Honda CG, ficou destruída e a lateral da SUV também teve grandes danos.

O piloto da moto, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, apesar dos esforços das várias equipes do Corpo de Bombeiros que foram acionadas para atender a ocorrência.

O rapaz estava com múltiplas fraturas pelo corpo, morrendo de forma instantânea, sendo que o corpo foi arremessado às margens da via.

O garupa da moto, um homem, de 30 anos, teve ferimentos considerados gravíssimos e recebeu todos os cuidados dos socorristas e médico do Siate. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná onde receberia a atenção do corpo clínico especializado em trauma.

O motorista do Nissan Kicks foi detido pois apresentou sinais de embriaguez. Ele estaria atravessando a rodovia para pegar uma estrada de chão, quando colidiu com a moto, que realizava uma ultrapassagem. As vítimas estariam seguindo para o trabalho em Corbélia no momento da batida.

A Criminalística também se deslocou ao endereço para realizar a perícia e liberação do corpo para o recolhimento do IML (Instituto Médico Legal). A moto envolvida no acidente tem placas de Corbélia.

Informações são da CGN

Imagens Portal Corbélia