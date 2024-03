Ladrão incendeia moto ao tentar furtar gasolina e acaba preso com carro furtado em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada, por um homem que teve sua motocicleta incendiada.

No local, a vítima relatou que na madrugada encontrou sua moto em chamas e um indivíduo ao lado dela, e que ao vê-lo saiu correndo. Era um rapaz magro, de cor clara e com tatuagem no braço.

Ele disse que posteriormente seu irmão, encontrou um indivíduo com características semelhantes em um Bar no Distrito de Herveira, fez então contato com o indivíduo, que se identificou e também confessou que teria adentrado a residência para furtar gasolina da moto, pois seu carro teria acabado o combustível, mas houve um acidente que culminou nas chamas na moto. Porém, o indivíduo conseguiu se evadir do local na garupa de uma moto.

Foi possível identificar onde o autor abandonou o veículo que utilizava, e em consulta ao Sistema Sesp/Intranet apresentou alerta de furto.

O irmão da vítima estava em posse da imagem do autor, que foi possível confirmar que seria indivíduo já conhecido e que está em monitoramento eletrônico. Assim sendo, a Equipe solicitou apoio do guincho de Ubiratã a fim de recolher o veículo para a Delegacia de Polícia para medidas cabíveis.





Policiais de Campina da Lagoa realizaram diligências pelo local colhendo mais informações sobre o indivíduo e seu possível paradeiro, e conseguiu informações de que o indivíduo teria, possivelmente, retornado para Campina da Lagoa para residência de sua mãe.

No local foi possível visualizar o indivíduo em frente ao portão da residência que ao ver a viatura demonstrou nervosismo e tentou evadir-se correndo para dentro de casa, contudo foi possível impedi-lo devido a ação célere das equipes ainda no portão, o qual já passou a dizer:” perdi, perdi”. Foi possível constar em seu bolso 2,5 gramas de substância análoga a maconha, que, realmente, se tratava do autor anteriormente identificado que confessou que estava com o veículo com alerta, mas que outro homem de Nova Cantu que teria furtado o carro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido a Delegacia de Polícia para medidas cabíveis.