Acidente entre carreta e carro deixa vítimas fatais na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C4JCGNSOtzH/?igsh=eTB1NGdxa3kzemxx

https://www.instagram.com/reel/C4JCGNSOtzH/?igsh=eTB1NGdxa3kzemxx

Duas pessoas morreram carbonizadas em um gravíssimo acidente envolvendo um veículo Fiat Siena, e uma carreta carregada com farinha de trigo. O acidente ocorreu no inicio da tarde de hoje, na rodovia BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê, nas proximidades da praça de pedágio desativada.

O motorista da carreta, que saiu ileso, relatou que seguia sentido a Campo Mourão, quando próximo a uma curva, foi surpreendido pelo automóvel que invadiu a pista contrária. Sem tempo de evitar o choque, o veículo bateu na lateral da carreta, atingindo o tanque de combustível.

Com isso, os dois veículos pegaram fogo e os dois ocupantes do Siena não conseguiram sair e morreram carbonizados. O fogo destruiu o automóvel e a cabine da carreta.

Equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) iniciaram o combate do incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. A carga também pegou fogo e as equipes tiveram trabalho para eliminar as chamas.

Os bombeiros fizeram o resfriamento das ferragens para depois desencarcerar os corpos. As Polícias Civil e Cientifica também foram acionadas para os procedimentos legais e liberação dos corpos para a IML de Campo Mourão, onde deverão ser identificados.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e auxiliou no controle do tráfego, pois por algum tempo as duas pistas ficaram interditadas devido ao acidente.

Fonte: Tá Sabendo