Vítimas carbonizadas em acidente na BR 369 são identificadas

Foram identificadas no IML de Campo Mourão, as duas vítimas mortas carbonizadas em um acidente envolvendo um veículo Fiat Siena, e uma carreta carregada com farinha de trigo, na rodovia BR-369.

O veículo pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Medianeira. Além do motorista, identificado por Osmar José Godoy, 55 anos, morreu também a passageira Nadir Nazaré, 45 anos. O veículo retornava da cidade de Faxinal, onde Nadir esteve internada e recebeu alta.

O acidente ocorreu no inicio da tarde de hoje, entre Campo Mourão e Mamborê, nas proximidades da praça de pedágio desativada.

O motorista da carreta, que saiu ileso, relatou que seguia sentido a Campo Mourão, quando próximo a uma curva, foi surpreendido pelo automóvel que invadiu a pista contrária. Sem tempo de evitar o choque, o veículo bateu na lateral da carreta, atingindo o tanque de combustível.

Com isso, os dois veículos pegaram fogo e os dois ocupantes do Siena morreram carbonizados. O motorista da carreta acredita que o condutor do Siena pode ter passado mal ao volante, pois repentinamente o carro entrou na pista contrária.

Fonte: Tá Sabendo