Acidente envolvendo Gol e Cruze é registrado na BR 369

https://www.instagram.com/p/C4JrsdIJTMY/?igsh=Ymk2amxydWo4ZTNh

Uma colisão envolvendo um VW/Gol e um GM/Cruze, foi registrado no final da tarde desta terça-feira próximo ao trevo de Mamborê. De acordo com as informações, o VW/Gol, ocupado por duas pessoas, teria saído de Goiânia e tinha como destino a cidade de Foz do Iguaçu.

Próximo ao trevo de Mamborê, o motorista teria tentado ultrapassar um caminhão, mas não conseguiu e acabou batendo de frente com o Cruze, que vinha em sentido contrário – Cascavel/Maringá.

Com o impacto, cada veículo foi para de um lado da pista, ficando com danos de grande monta. O motorista e o passageiro do Gol ficaram presos às ferragens.

Eles foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e pelo Aeromédico do Samu de Maringá. Os dois feridos foram levados para uma unidade hospitalar de Campo Mourão. O condutor do Cruze não se feriu. A Policia Rodoviária Federal também esteve no local para registrar a ocorrência.

Fonte: Tá Sabendo