4.269 casos de Dengue na Região da COMCAM; 37 em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/C4MKka3pLO6/?igsh=MXN5MDZ2eGlxc2hjMA==

https://www.instagram.com/p/C4MKka3pLO6/?igsh=MXN5MDZ2eGlxc2hjMA==

Todos os 25 municípios da região contam com casos confirmados de dengue no atual ciclo iniciado em agosto.

É o que revela o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os últimos a entrarem na lista foram Altamira do Paraná e Corumbataí do Sul, com um registro cada.

No total são 4.269 confirmações, 1.265 a mais que na semana passada.

Peabiru segue liderando na região, com 938 casos, à frente de Campo Mourão, com 825 (a prefeitura já fala em mais de 1.500 registros).

.

Casos por cidade

Altamira do Paraná 1

Araruna 405

Barbosa Ferraz 31

Boa Esperança 14

Campina da Lagoa 7

Campo Mourão 825*

Corumbataí do Sul 1

Engenheiro Beltrão 46

Farol 15

Fênix 4

Goioerê 149

Iretama 145

Janiópolis 56

Juranda 405

Luiziana 182

Mamborê 32

Moreira Sales 89

Nova Cantu 5

Peabiru 938

Quarto Centenário 115

Quinta do Sol 326

Rancho Alegre do Oeste 3

Roncador 430

Terra Boa 8

Ubiratã 37