Homem entra em surto e BOPE é acionado em Anahy

https://www.instagram.com/p/C4LA3DAu4Ez/?igsh=M2dyNmJ6Y3Y5bmEz

Equipes do Samu e Polícia Militar foram mobilizadas nesta terça-feira para prestarem atendimento a um homem em surto no município de Anahy.

No local, o individuo se apresentava bastante agressivo e fazia uso de um facão, além de uma motosserra, a qual ligava constantemente.

Diante do fato, a PM solicitou apoio do BOPE, que rapidamente deslocou uma equipe auxiliar na ocorrência.

A equipe do BOPE assumiu as funções táticas e iniciou diálogo com o indivíduo. Diante da ausência constante de resposta por parte do masculino foi tomado a decisão da intervenção para conter o rapaz.

Nesse momento houve resistência com tentativas de agressões contra a equipe. Sendo necessário intervenção com uso de arma não letal para contê-lo.

Como resultado o indivíduo foi encaminhado para atendimentos médicos pelo SAMU, que se encontrava no local. A tutela do indivíduo foi repassada para um parente.

Fonte: CGN

Foto – Ilustrativa