Mulher é agredida enquanto esperava ônibus no ponto em Altamira do Paraná

https://www.instagram.com/p/C4LI4T3umNP/?igsh=MWU2YjF4d2I1MnNjbQ==

https://www.instagram.com/p/C4LI4T3umNP/?igsh=MWU2YjF4d2I1MnNjbQ==

A Policia Militar foi acionada via plantão pelo Hospital Municipal de Altamira do Paraná, relatando que uma mulher teria sido agredida por um homem na rua.

Diante das informações os policiais deslocaram até o local e em contato com a vítima, esta relatou que estava no ponto de ônibus esperando para ir trabalhar e que um pouco para cima do ponto havia um aglomerado de pessoas discutindo tentando levar um homem que estava embriagado embora. Momento em que este homem, veio para cima dela e agarrou seu pescoço derrubando-a no chão e falando “você matou meu sobrinho”.

As pessoas que estavam no local tiraram o indivíduo de cima da vítima, sendo que ela no momento falou que ligaria para polícia e foi aí que o autor entrou em um veículo e evadiu-se do local.

Segundo a vítima, ela o conhece de vista da cidade, mas não tem contato com ele e não sabe por que fez isso.

Foi realizado patrulhamento nos possíveis locais em que o autor poderia estar, mas ele não foi encontrado.