Casal tem carro “fuzilado” ao tentar receber dívida

https://www.instagram.com/p/C4LaBHoOyqj/?igsh=MTJ4aHJrMWhzZ29haQ==

A Polícia Militar registrou um atentado a tiros na cidade de Araruna, por volta de 21h55 dessa terça-feira. As vítimas são um casal de comerciantes de Campo Mourão que teriam ido até a cidade vizinha para receber uma dívida.

Assim que chegaram na praça do conjunto Beija-Flor, dois homens abriram fogo contra o veículo em que o casal estava, acompanhado de um primo da mulher. Foram pelos menos 14 disparos na lataria do automóvel, mas ninguém foi ferido na ação.

A mulher acionou a Polícia Militar e deu detalhes sobre o ocorrido. Ela contou que possui um estabelecimento comercial em Campo Mourão, e que teria ido até Araruna, com o marido e o primo dela, a fim de receber uma dívida com um rapaz, no valor de R$ 700,00.

Ao chegarem na entrada do conjunto ela desembarcou do veículo, momento em que dois homens armados se aproximaram do carro e realizaram vários disparos de arma de fogo, acertando na porta do motorista.

Os atiradores fugiram na sequência. As vítimas saíram ilesas e, próximo ao veículo, os policiais localizaram duas cápsulas, um projétil e um cartucho intacto, todos de calibre 9 mm. O casal disse não saber o motivo do atentado.

O veículo atingido pelos disparos foi removido do local por um guincho e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru para providências de Polícia Judiciária.

Fonte: Tá Sabendo