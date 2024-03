BPFRON apreende veículo com R$57 mil em mercadorias contrabandeadas

https://www.instagram.com/p/C4vu9eYpzQg/?igsh=MTJhMXQzeWtiYncycw==

Na segunda-feira (18/03), durante a Operação Protetor, os policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, realizando patrulhamento na BR 369 em Ubiratã-PR, interceptaram um veículo Renault/Symbol.



Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os três ocupantes, porém, ao realizar uma busca no veículo, foram encontrados diversos volumes contendo itens de perfumaria, pesca e eletrônicos, sem os devidos trâmites aduaneiros.

Os envolvidos foram identificados e liberados no local, enquanto o veículo e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Cascavel-PR, para os procedimentos legais. O prejuízo estimado com as mercadorias apreendidas é de aproximadamente R$57.000,00.

Fonte: Portal 24