Carro carregado com cigarros contrabandeados é apreendido pelo BPRv em Nova Aurora

Um carro carregado com oito caixas de cigarro contrabandeados e cerca de 1.000 cigarros eletrônicos foi apreendido por policiais militares do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) na madrugada de quarta-feira (20) na PR 239, em Nova Aurora.

A equipe policial fazia patrulhamento pela rodovia quando avistou o Chevrolet Onix. O veículo estava com a traseira rebaixada, o que chamou a atenção dos militares. Na abordagem, foram encontrados no porta-malas os produtos trazidos do Paraguai.

O motorista foi detido pelo crime de contrabando e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel, enquanto o carro e os ilícitos foram levados para o depósito da Receita Federal.