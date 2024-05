Motorista embriagado foge de abordagem, agride policiais e é preso em Ubiratã



A Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Conjunto Alzira Rezende quando avistou um veiculo Ford Escort com o porta malas aberto, sendo possível ver uma televisão em seu interior.

Os policiais decidiram então realizar a abordagem emitindo sinais sonoros e luminosos os quais não foram acatados e o

condutor iniciou fuga em alta velocidade colocando em risco a vida dos pedestres que estavam na via. Com cautela a equipe se aproximou e o veículo parou por falha mecânica, momento em que o condutor desembarcou alterado, gritando e desacatando os policiais.

Foi dado voz de abordagem, porém o homem se recusou a acatar e disse que não colocaria mão na cabeça, sendo assim foi realizado um primeiro contato físico com o indivíduo e ele resistiu com socos e chutes, sendo utilizado o uso progressivo da força, conforme preconiza a diretriz 001/2024 da PMPR, sendo que após várias tentativas foi logrado êxito em algemar o abordado e colocá-lo no camburão, onde o mesmo se debatia e batia a cabeça contra as paredes internas do compartimento de presos.

Ele estava em visível estado de embriaguez com o ânimo alterado, com falas desconexas, olhos avermelhados e demonstrou muita agressividade contra os policias.

Os policiais sofreram lesões na devido a luta corporal e imobilização do individuo, foi oferecido o etilômetro, o mesmo se negou dizendo que não sopraria, posteriormente o preso foi encaminhado a Santa Casa para que fosse atendido e realizado o laudo de lesão corporal e o mesmo ato realizado nos policiais lesionados na ocorrência, posterior aos trabalhos médicos ele foi encaminhado para delegacia.