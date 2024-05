‘Influencer de Deus’ será canonizado Santo, após Papa Francisco reconhecer milagre no Brasil

https://www.instagram.com/reel/C7WblnSubn4/?igsh=MWxvcjR5cDc0dTdzNA==

Em audiência realizada nesta quinta-feira (23) no Vaticano, o Papa Francisco oficializou o reconhecimento de um milagre no Brasil atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis. conhecido como o “influenciador de Deus”. O pontífice convocou um Consistório para discutir os trâmites de canonização do jovem, que faleceu aos 15 anos de idade.

A medida abre caminho para que ele se torne o primeiro santo da geração Millennial.

Mas, afinal, quem é Carlo Acutis?

Morto em 2006 aos 15 anos vítima de uma leucemia, Acutis foi beatificado em outubro de 2020 – sendo chamado de “o primeiro beato de calça jeans e tênis”.

Ele nasceu em Londres, viveu a maior parte da vida entre as cidades italianas de Milão e Assis, e morreu em Monza.

Acutis foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer um milagre atribuído a ele verificado no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apesar dele nunca ter vindo ao país.

Uma criança, hoje com dez anos de idade, Matheus Vianna, aos três, foi curado de uma doença rara congênita, chamada pâncreas anular, ao pedir para “parar de vomitar” ao venerável prestes a ser beatificado, Carlo Acutis. Ele teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande.

Considerado “ciberevangelista” e “padroeiro da internet”, Carlo Acutis é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

De acordo com a liturgia da Igreja Católica Romana, um milagre geralmente é um ato que vai além do poder da ciência, como a cura clinicamente inexplicável de uma pessoa. Para a instituição, a canonização—elevar alguém como santo—significa cultuá-lo para que outros milagres sejam realizados na Terra, posto que os santos intercedem em nome das pessoas que oram a eles.

Devido ao papel na evangelização online, Acutis foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, em Lisboa. A vida e obra dele continuam a ser lembradas ao redor do mundo por meio de seu site, no qual documenta milagres eucarísticos.

