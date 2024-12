Homem morre em acidente de moto em Ubiratã

Um homem identificado como Rafael, apelido de “Boca Preta”, perdeu a vida em um acidente de moto na noite deste domingo (15), na Rodovia Ercides Rosseto que liga Ubiratã ao Distrito de Yolanda.

Equipes do SAMU e Defesa Civil estiveram no local, mais o homem não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local.

