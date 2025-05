2x: Após fumaça preta, cardeais se reúnem nesta tarde para mais duas votações

Expectativas e próximos passos

Embora os Conclaves de 2005 e 2013 tenham resultado na eleição de um novo Papa em dois dias, o atual processo pode se estender por mais tempo devido à diversidade do Colégio de Cardeais e à necessidade de consenso. As próximas votações estão programadas para o período da tarde de 8 de maio, com possíveis emissões de fumaça previstas para após as 17h30 e por volta das 19h (horário local).

A comunidade católica mundial aguarda com expectativa o anúncio do novo Papa, que será feito com a tradicional proclamação “Habemus Papam” e a aparição do novo pontífice na sacada da Basílica de São Pedro.

O Conclave de 2025, convocado após o falecimento do Papa Francisco em 21 de abril, teve início em 7 de maio na Capela Sistina, no Vaticano. Este processo histórico reúne 133 cardeais eleitores com menos de 80 anos, representando 71 países, tornando-se o mais multicultural e numeroso da história da Igreja Católica .

Como funciona o Conclave?

O Conclave é um processo rigorosamente sigiloso e ritualístico. Os cardeais são isolados na Casa Santa Marta e realizam até quatro votações diárias na Capela Sistina: duas pela manhã e duas à tarde. Para a eleição de um novo Papa, é necessário que um candidato obtenha dois terços dos votos, o que equivale a 89 votos neste Conclave .Reuters

Após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas com substâncias químicas que produzem fumaça preta, indicando que nenhum Papa foi eleito, ou fumaça branca, sinalizando a eleição de um novo pontífice. Até a manhã de 8 de maio, todas as fumaças emitidas foram pretas, indicando que ainda não houve consenso entre os cardeais .

Favoritos à sucessão

Entre os principais candidatos ao papado estão:The Guardian

Cardeal Pietro Parolin : Secretário de Estado do Vaticano, italiano e próximo ao Papa Francisco.

: Secretário de Estado do Vaticano, italiano e próximo ao Papa Francisco. Cardeal Matteo Zuppi : Arcebispo de Bolonha, conhecido por seu trabalho pastoral e social.

: Arcebispo de Bolonha, conhecido por seu trabalho pastoral e social. Cardeal Luis Antonio Tagle: Filipino, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, representando a crescente importância da Ásia na Igreja.

A diversidade geográfica e cultural dos cardeais eleitores adiciona complexidade ao processo, refletindo diferentes perspectivas sobre o futuro da Igreja.