NOVO PAPA É ESCOLHIDO: fumaça branca é vista na Capela Sistina

Sim, o novo papa foi eleito hoje, 8 de maio de 2025, durante o segundo dia do conclave no Vaticano.

A fumaça branca apareceu após a quarta votação, indicando que os cardeais alcançaram o consenso necessário para escolher o sucessor de Francisco.

NOVO PAPA: Robert Francis Prevost foi eleito o novo papa da Igreja Católica em 8 de maio de 2025, adotando o nome de Leão XIV. Ele se torna o primeiro pontífice norte-americano na história da Igreja.

Nascido em Chicago em 1955, Prevost é membro da Ordem de Santo Agostinho desde 1977. Ele serviu como missionário no Peru por mais de uma década, onde também foi bispo de Chiclayo, antes de ser chamado ao Vaticano por Papa Francisco em 2023 para liderar o Dicastério para os Bispos, um dos cargos mais influentes da Cúria Romana.

Foto: Franco Origlia/Getty Images

Sua eleição ocorreu após a quarta votação do conclave, no segundo dia de deliberações, e foi anunciada com a tradicional fumaça branca às 18h07 (horário local) na Capela Sistina. A escolha de um papa americano é vista como um marco histórico e reflete a diversidade crescente no colégio de cardeais, muitos dos quais foram nomeados por Francisco com o objetivo de ampliar a representatividade geográfica e ideológica da Igreja.

O Papa Leão XIV é considerado um moderado, com uma abordagem pastoral semelhante à de seu antecessor. Ele é conhecido por seu trabalho com comunidades marginalizadas e por promover reformas dentro da Igreja. No entanto, também enfrenta desafios, incluindo críticas relacionadas à sua gestão de casos de abuso durante seu episcopado no Peru.

A expectativa é que Leão XIV continue o legado de Francisco, promovendo uma Igreja mais inclusiva e comprometida com questões sociais, enquanto enfrenta os desafios contemporâneos que se apresentam à fé católica.

Este conclave foi notável por sua rapidez e diversidade: 133 cardeais participaram da eleição, representando uma das composições mais multiculturais da história da Igreja Católica .

Para acompanhar a transmissão ao vivo e assistir ao anúncio oficial do novo papa, você pode acessar a cobertura em vídeo do Vaticano YouTube