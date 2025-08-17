Interrogés quelques jours plus tôt sur leur impression à
l’approche du duel entre le Stade Brestois et le LOSC, le premier
pour ces deux formations cette saison, les supporters lillois ont
fait part d’une crainte certaine.
La première journée de Ligue 1 n’a pas été tendre avec le LOSC,
contraint de se déplacer à Brest pour débuter sa saison 2025-2026.
Habitués des démarrages réussis, ses hommes devront plus que jamais
sortir les muscles. Et pour cause, ils font leur rentrée dans
l’enceinte du Stade Francis Le Blé, là où ils ne se sont plus
imposés depuis cinq saisons consécutives (3 défaites, 2 nuls).
Cette statistique, qui reflète la dynamique récente, a suffi à
égratigner la confiance de la communauté lilloise. Cette dernière
avance sur la pointe des pieds à l’approche de ce rendez-vous en
Bretagne.
Peu d’espoir pour une victoire
Les sondages sont monnaie courante, mais rares sont ceux qui
auraient presque pu se conclure par une égalité parfaite. C’est le
cas ce dimanche, en ce qui concerne le pronostic de la communauté
lilloise pour Stade Brestois – LOSC. Cette dernière, avec 36 % (341
votes) pour un match nul, 34 % (326 votes) pour une défaite et 30 %
(286 votes) pour une victoire, n’a pas su se décider. Quoique, ce
qui est certain, c’est qu’elle aborde avec crainte ce déplacement à
Brest ce dimanche.
Quel est votre pronostic
pour Stade Brestois 29 – LOSC ?
- Un match nul (36%, 341 Votes)
- Une défaite des Dogues (34%, 326 Votes)
- Une victoire des Dogues (30%, 286 Votes)
Total Voters:
953