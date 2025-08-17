Door het transfervrije vertrek van Luuk de Jong naar FC Porto leek Ricardo Pepi zich op te mogen maken op een seizoen als eerste spits bij PSV . De Amerikaan is momenteel echter nog niet wedstrijdfit.

Door een blessure aan zijn meniscus moest Pepi een halfjaar revalideren. In de voorbereiding op het huidige seizoen maakte hij weer zijn eerste minuten in de hoofdmacht. In een oefenduel met FC Eindhoven deed Pepi ruim 72 minuten mee en was hij goed voor twee treffers.

In de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal viel hij het laatste half uur in. Pepi leek vervolgens klaar voor een basisplaats tijdens de opening van het Eredivisie-seizoen voor PSV, maar hij ontbrak plots in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (6-1 winst).

De medische staf neemt geen risico met Pepi, die ook komende zondag tegen FC Twente niet tot de selectie van PSV behoort. Bosz liet vrijdag tijdens de voorbereidende persconferentie weten dat Pepi wat vocht in de knie heeft. Van een terugslag is echter geen sprake.

De vraag is nu hoeveel geduld de supporters van PSV moeten hebben voordat ze Pepi weer kunnen zien schitteren. “Misschien is het slechts een kwestie van een paar weken. Misschien iets meer”, schrijft PSV-watcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad.

Zomeraanwinst Alassane Pléa start daardoor zondag in de punt van de aanval tegen Twente. De 32-jarige aanvaller kwam vorige week tegen Sparta niet tot scoren, maar was wel belangrijk met een assist.

PSV Inside per heden ook in de Spaanse en Portugese taal. Ga voor de Spaanstalige versie van PSV Inside naar www.psvinside.nl/es

Ga voor de Portugese versie van PSV Inside naar www.psvinside.nl/br