As receitas sem glúten para o Dia das Crianças oferecem uma forma deliciosa e inclusiva de celebrar essa data especial, garantindo que todos possam aproveitar as festas. Esses pratos são pensados para agradar o paladar infantil, priorizando ingredientes naturais e saudáveis, além de serem adaptadas para atender às necessidades de quem possui intolerância ou sensibilidade ao glúten.

Além disso, preparar essas delícias em casa se torna uma experiência divertida e educativa para fazer com os pequenos, incentivando o contato com os alimentos e mostrando ser possível criar versões adaptadas de pratos tradicionais sem abrir mão do sabor.

Abaixo, confira 7 receitas sem glúten para o Dia das Crianças!

Ingredientes

500 g de batata cozida e amassada

200 g de queijo muçarela cortado em cubos para rechear

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a batata amassada com o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite, a farinha de arroz e o sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e abra na mão. Coloque um cubo de queijo muçarela no centro e feche, formando bolinhas. Repita o processo até terminar toda a massa. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida.

Coxinha de frango sem glúten

Ingredientes

Massa

2 xícaras de caldo de frango caseiro

caseiro 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Recheio

200 g de peito frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de requeijão

Para empanar e assar

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de milho

Azeite para untar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até dourar. Adicione o requeijão, misture e reserve.

Massa

Em uma panela, aqueça o caldo de frango com o azeite e o sal em fogo médio. Quando começar a ferver, adicione de uma só vez a farinha de arroz e o polvilho doce. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que a massa se desprenda do fundo da panela e fique homogênea. Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe esfriar um pouco.

Quando estiver morna, sove a massa por alguns minutos até ficar lisa e maleável. Pegue pequenas porções de massa e abra na palma da mão. Coloque uma colher de chá de recheio de frango no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha. Repita o processo até terminar toda a massa e o recheio.

Empanar e assar

Passe cada coxinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de milho. Coloque as coxinhas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Brigadeiro de batata-doce sem glúten

Ingredientes

300 g de batata-doce cozida e amassada

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem glúten

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Granulado sem glúten para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o purê de batata-doce, o cacau, o açúcar de coco, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente. Cozinhe até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela e atinja uma consistência semelhante à do brigadeiro tradicional. Transfira a massa para um prato untado com um pouco de óleo de coco e deixe esfriar completamente. Com as mãos levemente untadas, faça bolinhas do tamanho desejado e passe no granulado. Coloque os brigadeiros em forminhas de papel e sirva.

Bolo de cenoura sem glúten (Imagem: Silvio Aparecido Luciano | Shutterstock)

Bolo de cenoura sem glúten

Ingredientes

3 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em uma tigela grande, peneire e misture a farinha de arroz, o amido de milho, a farinha de amêndoas e a pitada de sal.

Despeje a mistura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos e misture delicadamente com uma espátula. Adicione o fermento em pó e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Ingredientes

400 g de abóbora-japonesa cozida e amassada

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de salsinha picada

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o cominho e mexa bem. Em uma tigela grande, misture a abóbora-japonesa amassada, a quinoa cozida e o refogado de cebola e alho. Acrescente a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Misture tudo até formar uma massa homogênea.

Modele o quibe e coloque em uma forma ou espalhe a massa em uma assadeira untada com azeite, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pastel de queijo sem glúten (Imagem: Anna Quelhas | Shutterstock)

Pastel de queijo sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de sal

2 ovos

1/2 xícara de chá de água morna

500 g de queijo muçarela fatiado

Orégano a gosto

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o amido de milho e o sal. Adicione os ovos e a água morna e mexa até obter uma massa homogênea. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa e abra com um rolo. Corte no formato de discos e recheie com o queijo e o orégano. Dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, acrescente os pastéis e frite até dourar. Sirva em seguida.

Musse de chocolate sem glúten

Ingredientes

200 g de chocolate amargo sem glúten e derretido

e derretido 1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha

3 gemas de ovo

3 claras de ovo batidas em ponto de neve

1 xícara de chá de creme de leite fresco batido em ponto de chantili

Modo de preparo

Em uma batedeira grande, misture o chocolate derretido, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione as gemas uma de cada vez, batendo bem após cada adição. Após, acrescente as claras em neve com cuidado, mexendo delicadamente com uma espátula. Coloque o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Despeje a musse em taças individuais e leve à geladeira por 4 horas, ou até firmar. Sirva em seguida.