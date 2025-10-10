Uma mulher de 46 anos ficou ferida na tarde desta quinta-feira enquanto trabalhava em uma distribuidora de carnes localizada na Rua Prudentes Morais, no Bairro Parque São Paulo.
Segundo informações apuradas, a trabalhadora operava uma máquina de corte quando sofreu um acidente de trabalho.
Durante a operação do equipamento, a mulher acabou se ferindo, resultando em um corte no rosto e uma contusão no braço direito. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, onde recebeu atendimento médico especializado.