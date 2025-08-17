Atual tri-vice da Premier League, o Arsenal tem um motivo além do elenco e do trabalho para acreditar que chegou a hora de voltar a ser campeão nacional: a superstição, que ajuda a ligar uma geração que conquistou o troféu com o elenco de hoje, que tenta acabar com o jejum de mais de 20 anos sem a conquista.
A última vez que os Gunners acumularam três vices consecutivos acabou em um título na quarta temporada. Isso aconteceu em 2001/02, já com craques como Patrick Vieira, Dennis Bergkamp e Thierry Henry. O Arsenal havia sido vice para o Manchester United em 1999, 2000 e 2001, antes de encerrar a seca.
Curiosamente, é contra o United que o Arsenal abre a campanha que tentará repetir o feito de antes. Neste domingo (17), com transmissão AO VIVO do Disney+ a partir de 12h30 (de Brasília) o time de Mikel Arteta vai a Old Trafford encarar o rival, no principal jogo da rodada de abertura do campeonato. O técnico, atento a esses detalhes, falou da disputa pelo título em enrevista exclusiva à ESPN.
“Isso é o esporte, é preciso perseverança. Muitas vezes as pessoas nos comparam a outros, mas chegamos a um clube que passou sete anos sem jogar a Champions. Uma equipe que estava totalmente destruída em muitas coisas. Mas queremos mais!”, garantiu o espanhol, que iniciou o trabalho em dezembro de 2019.
“Todos aqui me conhecem e sabem que quero ganhar mais do que ninguém e que vamos fazer todo o possível para ser campeão. As circunstâncias que tivemos quando chegamos foi mais difícil do que a dos outros, então nesse sentido temos mais fome para ganhar que qualquer um, porque é o que nos falta”.
Nas últimas três edições, a equipe do norte de Londres acabou com vice-campeonatos para Liverpool (24/25) e Manchester City (23/24 e 22/23). Já são 21 temporadas seguidas sem título de liga do Arsenal, uma vez que a última Premier League veio na histórica temporada 2003/04, de maneira épica e invicta.
Em 38 jogos, foram 26 vitórias e 12 empates, em uma campanha que coroou o terceiro título inglês do histórico treinador francês Arsène Wenger. O plantel era recheado de craques, que passavam por Henry, Pires e Bergkamp.
Agora, é a vez de Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice e outros tentarem levar o clube ao passo que falta.
CLIQUE E ASSISTA AO DUELO ENTRE MANCHESTER UNITED X ARSENAL PELA PREMIER LEAGUE!
Futebol, tênis, MLB e MUITO mais!
A estreia de United e Arsenal na Premier League não é o unico evento deste domingo (17) no Disney+!
No futebol europeu, tem Holandês, Espanhol, Copa da Alemanha e mais Premier League, com direito a partidas de Ajax, Atlético de Madrid e Chelsea, com jogões durante quase todo o dia, desde 7h15 até 16h30, quando rola a bola na estreia do Atleti em LALIGA.
Já em solo local, a Série B do Brasileirão terá rodada dupla: Chapecoense x Paysandu às 16h (de Brasília) e Atlético-GO x Ferroviária às 18h30 (de Brasília).
A partir das 14h (de Brasília) começam as semifinais do ATP 1000 e WTA 1000 de Cincinatti.
O dia ainda tem beisebol, com Seattle Mariners x New York Mets, Campeonato Argentino e muito mais!