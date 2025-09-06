No programa que foi ao ar nesta terça-feira, 2, Tatá Werneck perguntou para Alice Wegmann se Cauã Reymond tem “cecê”. Sheron Menezzes, também presente à gravação do Lady Night, no Multishow, defende o colega antes mesmo que ela respondesse. Disse que contracenou em uma novela inteira como par romântico dele e que ele não tem odor nas axilas. Vendo o programa, se chega à conclusão de que Tatá poupou Cauã de certas perguntas constrangedoras, sobre temas que ele mesmo precisou lidar no começo de Vale Tudo. Não houve, por exemplo, nenhuma menção aos sabidos atritos com Humberto Carrão. Na ida de Belo a uma das gravações, piadas sobre a ex, Gracyanne Barbosa, não foram poucas. Por que a proteção? O ótimo Lady Night, aqui elogiado na coluna GENTE várias vezes, perdeu uma bela oportunidade de confrontar o galã em meio às piadas certeiras de sua apresentadora. É pena.
Aliás e a propósito: o chororô de Tatá quase no final de todo programa poderia ser um diferencial dessa temporada, quando ela se aproxima de temas delicados e humaniza o entrevistado, sem deixar de também se expor. O problema é que a emoção de Tatá vai para o lado óbvio, o de se emocionar falando, quase sempre, sobre a filha. Na terça-feira, 2, por exemplo, ela contou, sob lágrimas, que não conseguiu acompanhar a troca de faixa de Clara no jiu-jitsu. Tatá é mais hábil fazendo rir do que tentando fazer chorar.