Os irmãos Shantel e Carlton Oglesby decidiram entrar no reality show “Quilos Mortais” após alcançarem, juntos, mais de 640 quilos — ele 356 e ela 289. Dependendo de sua família para realizar atividades básicas, eles foram em busca do emagrecimento e da cirurgia bariátrica.
Apesar de morarem na mesma casa, eles não se viam há muito tempo por estarem em andares diferentes e não conseguirem se movimentar. Ao se consultar com o Dr. Now, médico do programa, descobriram que precisariam fazer dietas rigorosas e praticar exercícios físicos.
Após seis meses de acompanhamento, Shantal perdeu 97 quilos e Carlton 110 quilos.
Com o sucesso em sua empreitada de emagrecimento, ela decidiu criar uma empresa no ramo da beleza, a Boujee Besties Beauty, onde vendeu produtos incluindo esfoliantes corporais, óculos de sol e itens de defesa pessoal.
Em seu Instagram, ela mostra momentos com suas filhas, seu marido e de suas maquiagens — quando aposta em cores vibrantes como batons azuis e olhos com glitter.
Já Carlton é mais discreto em suas redes sociais, compartilhando apenas seu noivado em 2022, quando comemorou escrevendo “ela disse sim!” em uma foto das alianças.
O episódio 8 da 8ª temporada de “Quilos Mortais”, que conta a história dos irmãos Oglesby, está disponível para assistir nos streamings Max e Prime Video.