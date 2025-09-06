Tony também foi militar, foi paraquedista e cedendo à vocação, se aventurou no universo artístico e viveu as consequências de sua escolha. E, como todo pai, tentou alertar o filho. “Vai largar a carreira? Ficou maluco? Você não viu o perrengue que eu passei, os altos e baixos da carreira e tudo mais?”, disse na época. E, apesar de todos os alertas, Lincoln manteve sua decisão. “Cheguei à conclusão que ele era maluco mesmo”, divertiu-se Tony.
Tony Tornado se diverte ao lembrar a escolha do filho em atuar: ‘Tá maluco?!’
