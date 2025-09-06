Quanto maior o desafio, mais intensa a preparação, e José Roberto Guimarães sabe disso. À frente da seleção brasileira feminina de vôlei desde 2003, o técnico já conquistou dois ouros olímpicos e se acostumou a subir ao pódio. Mesmo assim, diz que ganhar da Itália na semifinal do Mundial deste ano seria “um sonho realizado”. As palavras mostram a importância da partida, que ocorrerá no sábado (6), em Bangkok, e dará ao Brasil a chance de encerrar uma invencibilidade de 34 jogos das italianas.

Source link