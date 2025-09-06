O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (5), renovando máximas históricas, embora não tenha conseguido sustentar o patamar dos 143 mil pontos registrado no melhor momento, após dados dos Estados Unidos reforçarem as apostas de queda nos juros ainda em setembro na maior economia do mundo. O dólar também caiu.
No fechamento, o índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 1,17% a 142.640,14 pontos. Na semana, a alta é de 0,9%.
A moeda norte-americana à vista, por sua vez, fechou a sessão com queda de 0,61%, aos R$ 5,4139, acumulando baixa de 1,11% nos últimos três dias. Na semana a divisa dos EUA recuou 0,15% e, no acumulado do ano, 12,38%.
A perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro se deu após a divulgação de 22.000 vagas de emprego abertas fora do setor agrícola nos EUA em agosto, após 79.000 em julho em dado revisado para cima, contra previsão de criação de 75.000 postos. A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, de 4,2% em julho.
O dado do chamado “payroll” mostra que a economia dos Estados Unidos está sofrendo pelas taxas altas de juros e, portanto, deve haver uma suavização na política monetária contracionista.
Após a divulgação dos números, os rendimentos dos Treasuries apresentavam fortes baixas, em meio à leitura de que o caminho para o Fed cortar juros este mês está aberto.
A perspectiva de corte de juros nos EUA fazia o dólar aprofundar perdas não apenas ante o real, mas também em relação às demais divisas no exterior.
*Com informações da Reuters