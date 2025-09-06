– – CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE – –

Neste sábado (06), a Band começa o dia com o filme O Casamento do Ano no Estação Cinema e, logo mais, transmite ao vivo o Treino Classificatório da Fórmula 1 – GP da Itália. À noite, o destaque fica para o inédito episódio da 10ª temporada de The Blacklist, seguido das emoções do SFT – MMA e da sessão adulta Cine Privé.

Programação completa da Band

