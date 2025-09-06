Multiverso de Vale Tudo ou “Cidade de Deus“? O capítulo da novela desta sexta-feira (5) mostrou que, talvez, o blockbuster de 2002 ocorra no mesmo Rio de Janeiro de Odete Roitman. Brincadeiras à parte, a trama do horário nobre fez uma referência ao clássico nacional, e com a melhor pessoa para a situação: Leandro Firmino! O intérprete de Jarbas também deu vida a Zé Pequeno no filme, que foi indicado a quatro estatuetas do Oscar.

