Multiverso de Vale Tudo ou “Cidade de Deus“? O capítulo da novela desta sexta-feira (5) mostrou que, talvez, o blockbuster de 2002 ocorra no mesmo Rio de Janeiro de Odete Roitman. Brincadeiras à parte, a trama do horário nobre fez uma referência ao clássico nacional, e com a melhor pessoa para a situação: Leandro Firmino! O intérprete de Jarbas também deu vida a Zé Pequeno no filme, que foi indicado a quatro estatuetas do Oscar.
Vale Tudo tem referência a ‘Cidade de Deus’, com intérprete de Zé Pequeno
