Após a estreia, o novo canal já conta com os direitos do futebol de clubes e seleções (Libertadores, Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, seleções brasileiras masculina e feminina e Brasileiro Feminino Série A) e outros eventos como NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL, SLS, além de novos formatos. O canal terá também pré e pós-jogos, lives, resenhas, melhores momentos, programas e mesacasts. Na versão linear, que roda 24 horas por dia (substituindo o GE Fast), a ge tv contará com conteúdos de acervo para compor a grade e manter a energia esportiva sempre ligada.
veja os destaques da estreia da ge tv
