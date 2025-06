A vitória de Hugo Calderano destaca o Brasil como potência mundial e líder latino-americano no tênis de mesa

Gambling, líder em serviços de marketing digital para o setor de jogos online, divulgou recentemente um estudo sobre os tenistas de mesa latino-americanos mais bem-sucedidos em 2025, de acordo com o ranking mundial da ITTF (International Table Tennis Federation). Este estudo destaca o excelente momento que o tênis de mesa brasileiro está vivendo, especialmente após Hugo Calderano se proclamar campeão mundial.

Hugo Calderano: O Orgulho Brasileiro



Hugo Calderano, atualmente na 3ª posição do ranking mundial, é o principal destaque do tênis de mesa latino-americano. Sua conquista como campeão mundial não só elevou seu status, mas também trouxe uma nova onda de entusiasmo e investimento no esporte no Brasil. Calderano é visto como um ícone e uma inspiração para muitos jovens atletas que aspiram alcançar o topo do tênis de mesa.

Outros Talentos Brasileiros

Além de Calderano, o Brasil possui outros jogadores de destaque no ranking mundial:

Vitor Sishiy ocupa a 47ª posição , mostrando consistência e habilidade em competições internacionais.

, mostrando consistência e habilidade em competições internacionais. Leonardo Iizuka está na 78ª posição , demonstrando potencial para subir ainda mais no ranking.

, demonstrando potencial para subir ainda mais no ranking. Eric Jouti, na 92ª posição , continua a ser uma presença forte nas competições.

, continua a ser uma presença forte nas competições. Guillerme Teodoro, na 131ª posição , é outro nome promissor que representa o futuro do tênis de mesa brasileiro.

, é outro nome promissor que representa o futuro do tênis de mesa brasileiro. Enrique Noguti, na 222ª posição, também contribui para o crescimento do esporte no país.

O Impacto de Hugo Calderano

A vitória de Hugo Calderano no campeonato mundial foi um marco histórico para o tênis de mesa brasileiro. Este triunfo não só elevou o perfil do esporte no Brasil, mas também incentivou um aumento significativo no número de praticantes e investimentos em infraestrutura e treinamento. Calderano se tornou um símbolo de perseverança e excelência, inspirando uma nova geração de tenistas de mesa.

Outros Destaques Latino-Americanos

O estudo de Gambling também destaca outros tenistas de mesa latino-americanos que estão se destacando em 2025:



Alberto Mino do Equador, na 94ª posição.Horacio Cifuentes da Argentina, na 104ª posição.Santiago Lorenzo da Argentina, na 105ª posição.Rogelio Castro do México, na 124ª posição.Brian Afanador de Porto Rico, na 140ª posição.Nicolás Burgos do Chile, na 144ª posição.

O tênis de mesa latino-americano, especialmente no Brasil, está vivendo um momento de grande ascensão. Com Hugo Calderano liderando o caminho, o esporte está ganhando cada vez mais reconhecimento e apoio. Este estudo de Gambling não só celebra os talentos atuais, mas também aponta para um futuro brilhante para o tênis de mesa na região.

Acesse aqui a lista completa dos jogadores latino-americanos mais destacados.