Comemorado oficialmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público foi antecipado para esta segunda-feira (27). Com a mudança no feriado, haverá alteração no funcionamento de alguns serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo.
Confira abaixo como funcionarão os principais serviços:
Saúde
Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.
No dia 27, os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco estarão abertos das 8h às 16h. Na terça-feira (28), o posto de doação de Barueri não funcionará. Os postos do Mandaqui e de Osasco funcionarão das 8h às 16h30; o posto das Clínicas, das 8h às 17h30; e o posto do Dante, das 8h às 12h30. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.
As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) Maria Zélia, Vila Mariana, Baixada Santista, Bauru, Campinas (Setembrino), Guarulhos, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital João Paulo II, Instituto da Criança da FMUSP, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, Votuporanga, além da Unidade Dispensadora Tenente Pena e das Unidades Dose Certa (São Paulo – Capital), funcionarão normalmente na segunda-feira (27). Já as demais unidades das FMEs no estado, bem como os Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF), não funcionarão nesta data.
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) abrem normalmente na segunda-feira (27).
Transportes metropolitanos
As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão programação normal na segunda-feira, ou seja, as linhas da CPTM e Metrô circularão no mesmo esquema de dias úteis.
Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo
Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado estarão fechadas na segunda-feira (27). As atividades retornam normalmente na terça-feira (29).
Bom Prato
Para garantir um bom atendimento, todas as unidades do Programa Bom Prato funcionarão normalmente durante o feriado no dia 27. Veja os endereços das unidades fixas e móveis
Poupatempo
As 245 unidades do Poupatempo em todo o estado funcionam normalmente na segunda-feira (27).
O Poupatempo oferece ainda opções digitais à população através do portal , do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. Entre os serviços oferecidos estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros.
Escolas
As aulas da rede estadual de ensino estarão suspensas na segunda-feira (27), em razão do ponto facultativo. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (28).
Instituições culturais
Os equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas terão funcionamento especial. Confira os horários:
Bibliotecas
Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos: Fechadas.
Complexos Culturais
Memorial da América Latina
Aberto: áreas externas das 10h às 17h.
Fechado: espaços expositivos e edifícios arquitetônicos.
Complexo Cultural Oswald de Andrade: Aberto das 10h às 22h.
Museus Capital
Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade: Fechadas.
Memorial da Resistência: Aberto das 10h às 18h.
Museu Afro Brasil Emanoel Araujo: Fechado.
Museu Catavento: Fechado.
Museu da Diversidade Sexual: Fechado.
Museu da Imagem e do Som – MIS: Fechado.
MIS Experience: Fechado.
Museu da Imigração: Fechado.
Museu da Língua Portuguesa: Fechado.
Museu de Arte Sacra de São Paulo: Fechado.
Museu das Culturas Indígenas: Fechado.
Museu das Favelas: Fechado.
Museu do Futebol: Fechado.
Paço das Artes: Fechado.
Pinacoteca de São Paulo: Aberta das 10h às 18h.
Museus no interior
Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: Fechado.
Museu Índia Vanuíre: Fechado.
Museu Casa de Portinari: Fechado.
Museu do Café: Fechado.
Escolas:
Conservatório de Tatuí: Aberto das 8h às 22h.
SP Escola de Teatro: Aberta das 9h às 22h.
SP Escola de Dança: Aberta das 7h às 22h.
SP Companhia de Dança: Aberta das 10h às 19h.
Salas de Concerto:
Sala São Paulo: Aberta das 9h às 18h.
Fábricas de Cultura
Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): Fechadas.
Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): Fechadas.
Parques Urbanos Estaduais
Com exceção do Parque Ecológico do Guarapiranga e do Parque Várzea do Embu-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber — que, como de costume, não abrem às segundas-feiras — todas as demais unidades funcionam normalmente, garantindo acesso diário à população.
Confira abaixo os detalhes dos parques, com endereços e horários para se planejar:
Parque Chácara Baronesa
Endereço: Avenida José Fernando Medina Braga, 5 – Jardim Las Vegas, Santo André – São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 08h às 18h.
Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu
Endereço: Avenida Kumaki Aoki, 1390 – Jardim Helena, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 07h às 18h.
Parque Belém – Manoel Pitta
Endereço: Avenida Celso Garcia, 2.593 – Belém, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 18h
Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Engenheiro Goulart
Endereço: Rodovia Parque, 8055 – Vila Santo Henrique, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 17h
Parque Gabriel Chucre
Endereço: Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia, Carapicuíba
Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 18h
Núcleo Itaim Biacica
Endereço: Estrada da Biacica, 756 – Vila Seabra, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 07h às 18h
Parque Jequitibá
Endereço: Rua Sapucaí, S/N – Gramado, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 08h às 17h
Parque da Juventude – Dom Evaristo Arns
Endereço: Avenida Zaki Narchi, 1309 – Santana, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 19h
Parque Nascentes do Tietê
Endereço: Estrada do Pico Agudo, altura do km 6, Bairro Pedra Rajada, em Salesópolis-SP
Para visitar o Parque Nascentes do Tietê, acesse o km 107,4 da rodovia SP 88.
Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h
Parque Antonio Arnaldo Queiroz e Silva – Vila Jacui
Endereço: Rua Catléias, 680 – União de Vila Nova, São Paulo
Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 18h
Parques que não abrem às segundas-feiras:
Os Parques Ecológico do Guarapiranga e Várzea do Embu-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber não abrem às segundas-feiras e retomarão o atendimento normal na terça-feira (28/10), das 8h às 17h.
Parque Ecológico do Guarapiranga
Endereço: Estrada da Riviera, 3.286 – Jardim Riviera, São Paulo
Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo das 8h às 17h.
Parque Várzea do Embú-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber
Endereço: Rod. José Simões Louro Júnior, 111 – Jardim Valflor, Embu-Guaçu
Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo das 8h às 17h