Comemorado oficialmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público foi antecipado para esta segunda-feira (27). Com a mudança no feriado, haverá alteração no funcionamento de alguns serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo.

Confira abaixo como funcionarão os principais serviços:

Saúde

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

No dia 27, os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco estarão abertos das 8h às 16h. Na terça-feira (28), o posto de doação de Barueri não funcionará. Os postos do Mandaqui e de Osasco funcionarão das 8h às 16h30; o posto das Clínicas, das 8h às 17h30; e o posto do Dante, das 8h às 12h30. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) Maria Zélia, Vila Mariana, Baixada Santista, Bauru, Campinas (Setembrino), Guarulhos, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital João Paulo II, Instituto da Criança da FMUSP, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, Votuporanga, além da Unidade Dispensadora Tenente Pena e das Unidades Dose Certa (São Paulo – Capital), funcionarão normalmente na segunda-feira (27). Já as demais unidades das FMEs no estado, bem como os Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF), não funcionarão nesta data.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) abrem normalmente na segunda-feira (27).

Transportes metropolitanos

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão programação normal na segunda-feira, ou seja, as linhas da CPTM e Metrô circularão no mesmo esquema de dias úteis.

Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado estarão fechadas na segunda-feira (27). As atividades retornam normalmente na terça-feira (29).

Bom Prato

Para garantir um bom atendimento, todas as unidades do Programa Bom Prato funcionarão normalmente durante o feriado no dia 27. Veja os endereços das unidades fixas e móveis

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo em todo o estado funcionam normalmente na segunda-feira (27).

O Poupatempo oferece ainda opções digitais à população através do portal , do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. Entre os serviços oferecidos estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros.

Escolas

As aulas da rede estadual de ensino estarão suspensas na segunda-feira (27), em razão do ponto facultativo. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira (28).

Instituições culturais

Os equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas terão funcionamento especial. Confira os horários:

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos: Fechadas.

Complexos Culturais

Memorial da América Latina

Aberto: áreas externas das 10h às 17h.

Fechado: espaços expositivos e edifícios arquitetônicos.

Complexo Cultural Oswald de Andrade: Aberto das 10h às 22h.

Museus Capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade: Fechadas.

Memorial da Resistência: Aberto das 10h às 18h.

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo: Fechado.

Museu Catavento: Fechado.

Museu da Diversidade Sexual: Fechado.

Museu da Imagem e do Som – MIS: Fechado.

MIS Experience: Fechado.

Museu da Imigração: Fechado.

Museu da Língua Portuguesa: Fechado.

Museu de Arte Sacra de São Paulo: Fechado.

Museu das Culturas Indígenas: Fechado.

Museu das Favelas: Fechado.

Museu do Futebol: Fechado.

Paço das Artes: Fechado.

Pinacoteca de São Paulo: Aberta das 10h às 18h.

Museus no interior

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: Fechado.

Museu Índia Vanuíre: Fechado.

Museu Casa de Portinari: Fechado.

Museu do Café: Fechado.

Escolas:

Conservatório de Tatuí: Aberto das 8h às 22h.

SP Escola de Teatro: Aberta das 9h às 22h.

SP Escola de Dança: Aberta das 7h às 22h.

SP Companhia de Dança: Aberta das 10h às 19h.

Salas de Concerto:

Sala São Paulo: Aberta das 9h às 18h.

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): Fechadas.

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape): Fechadas.

Parques Urbanos Estaduais

Com exceção do Parque Ecológico do Guarapiranga e do Parque Várzea do Embu-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber — que, como de costume, não abrem às segundas-feiras — todas as demais unidades funcionam normalmente, garantindo acesso diário à população.

Confira abaixo os detalhes dos parques, com endereços e horários para se planejar:

Parque Chácara Baronesa

Endereço: Avenida José Fernando Medina Braga, 5 – Jardim Las Vegas, Santo André – São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 08h às 18h.

Núcleo de Lazer Maria Cristina Hellmeister de Abreu

Endereço: Avenida Kumaki Aoki, 1390 – Jardim Helena, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 07h às 18h.

Parque Belém – Manoel Pitta

Endereço: Avenida Celso Garcia, 2.593 – Belém, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 18h

Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Engenheiro Goulart

Endereço: Rodovia Parque, 8055 – Vila Santo Henrique, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 17h

Parque Gabriel Chucre

Endereço: Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia, Carapicuíba

Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 18h

Núcleo Itaim Biacica

Endereço: Estrada da Biacica, 756 – Vila Seabra, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 07h às 18h

Parque Jequitibá

Endereço: Rua Sapucaí, S/N – Gramado, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 08h às 17h

Parque da Juventude – Dom Evaristo Arns

Endereço: Avenida Zaki Narchi, 1309 – Santana, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 06h às 19h

Parque Nascentes do Tietê

Endereço: Estrada do Pico Agudo, altura do km 6, Bairro Pedra Rajada, em Salesópolis-SP

Para visitar o Parque Nascentes do Tietê, acesse o km 107,4 da rodovia SP 88.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h

Parque Antonio Arnaldo Queiroz e Silva – Vila Jacui

Endereço: Rua Catléias, 680 – União de Vila Nova, São Paulo

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 18h

Parques que não abrem às segundas-feiras:

Os Parques Ecológico do Guarapiranga e Várzea do Embu-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber não abrem às segundas-feiras e retomarão o atendimento normal na terça-feira (28/10), das 8h às 17h.

Parque Ecológico do Guarapiranga

Endereço: Estrada da Riviera, 3.286 – Jardim Riviera, São Paulo

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo das 8h às 17h.

Parque Várzea do Embú-Guaçu Professor Aziz Ab’Saber

Endereço: Rod. José Simões Louro Júnior, 111 – Jardim Valflor, Embu-Guaçu

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo das 8h às 17h