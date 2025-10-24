Šovakar tiks aizvadīta pirmā spēle Virslīgas turnīra 34. spēļu kārtā. “Tukums 2000” viesosies pie “Riga” futbolistiem “Skonto” stadionā. Spēlējot vismaz neizšķirti, “Riga” nodrošinās atgriešanos Virslīgas tronī un varēs svinēt zelta medaļu iegūšanu.
“Tukums” ar 31 gūtu punktu pirms pēdējām trīs spēļu kārtām atrodas Virslīgas tabulas septītajā pozīcijā. Lai gan līdz sezonas beigām vēl ir palikušas nedaudz vairāk nekā divas nedēļas, tukumnieki jau paziņojuši par vienošanos ar diviem spēlētājiem par sadarbības turpināšanu arī 2026. gada sezonā.
“Tukums 2000” rindās gaidāmajā gadā spēlēs 23 gadus vecais Kaspars Anmanis, kurš šosezon Virslīgas turnīrā piedalījies līdz šim 29 spēlēs, sakrājot divas rezultatīvas piespēles. Centra pussargam kompāniju tukumnieku rindās sastādīs arī komandas kapteiņa pienākumus pildošais Bogdans Samoilovs. 25 gadus vecais uzbrūkošais pussargs šosezon spēlējis 32 Virslīgas mačos, atzīmējoties ar diviem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Pēc spēles ar “Riga” tukumniekiem paliek vēl viens izbraukums tur pat uz “Skonto” stadionu, lai tiktos ar “Audu”. Savukārt sezonas noslēdzošo spēli “Tukums” aizvadīs savās mājās, cīnoties ar “Jelgavu”.
