Veja a matéria completa no link
https://www.instagram.com/reel/DP7E_Hmjo-P/?igsh=cGszMGNmcm43MGJl
Um acidente foi registrado nesta sexta-feira (17) na BR-369, em Ubiratã. Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, três pessoas ficaram feridas na colisão.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.
O Portal Ubiratã Online continuará acompanhando o caso e trará atualizações assim que houver novas informações.
Acompanhe nossas notícias e fique sempre bem informado: @ubirataonline_oficial
Quer divulgar sua empresa, evento ou promoção em destaque no Ubiratã Online? Entre em contato pelo WhatsApp (44) 9 9142-1743 e aproveite nossos espaços de divulgação.
Link para entrar no grupo do Whatsapp
Siga: @ubirataonline_oficial
Acesse o site: ubirataonline.com.br