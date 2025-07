Acidente com motocicleta deixa vereador ferido na Avenida Brasil

https://www.instagram.com/reel/DMtRWH7OqZV/?igsh=OHp3ZjBtOXU2dnVx

https://www.instagram.com/reel/DMtRWH7OqZV/?igsh=OHp3ZjBtOXU2dnVx

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

No final da tarde desta (terça-feira (29), o vereador Antônio Menezes, o Toninho do Povo, sofreu um acidente de motocicleta na Avenida Brasil em Ubiratã.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, são de que vereador estava sozinho no momento do acidente e teria perdido o controle da moto. As causas exatas do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

Equipes do SAMU e dos Bombeiros Comunitários foram acionadas e prestaram atendimento no local. Toninho foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Ubiratã com escoriações e queixas de fortes dores.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.