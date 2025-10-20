Veja a matéria completa no link:
Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (19), na rodovia PR-239, em Campina da Lagoa, sentido à BR-369, resultou na morte de José Carlos Luiz, de 38 anos.
Segundo informações apuradas, José Carlos seguia de motocicleta quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra a estrutura de uma placa de publicidade às margens da pista contrária.
A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi a primeira a chegar ao local. A equipe de socorristas do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças prestou atendimento à vítima, que ainda apresentava sinais vitais, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu a caminho do hospital.
A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local para os procedimentos cabíveis. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os exames de necropsia.
