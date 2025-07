Três pessoas morrem em sequência de colisões na BR-369

De acordo com informações iniciais, a ocorrência envolveu múltiplos veículos e resultou em colisões sequenciais. Testemunhas relataram que o Citroën C4, ocupado por uma família, colidiu…

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (28) na rodovia BR-369, em Corbélia.

O acidente ocorreu entre o município e o distrito de Nossa Senhora da Penha, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Samu, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações iniciais, a ocorrência envolveu múltiplos veículos e resultou em colisões sequenciais. Testemunhas relataram que o Citroën C4, ocupado por uma família, colidiu inicialmente com um ônibus escolar.

Após o impacto, o motorista de uma carreta parou para sinalizar o acidente, momento em que um Volkswagen Gol colidiu com o Citroën C4. Com o novo choque, o Gol rodou na pista e atingiu a carreta.

No Citroën C4 estavam cinco pessoas da mesma família. O pai e duas crianças, de dois e cinco anos, morreram no local. A mãe e outra criança sofreram ferimentos graves e foram socorridas por equipes de resgate, sendo encaminhadas ao Hospital Universitário.

No Gol, que se envolveu na segunda colisão, três pessoas ficaram feridas e receberam o atendimento médico. Elas estavam com lesões moderadas. No ônibus escolar estava apenas o motorista.

A rodovia BR-369 ficou completamente interditada para o atendimento às vítimas e realização da perícia, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Científica.