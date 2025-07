Motorista fica ferido em acidente com carreta e Mercedes na BR 369

https://www.instagram.com/reel/DMbOAO9OZ-6/?igsh=MW4zZ3k3cWFnbmI1YQ==

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (22), na BR 369 próximo de Campo Mourão.

A colisão envolveu uma Mercedes-Benz com placas do Paraguai e duas carretas, resultando no tombamento de um dos veículos e derramamento de carga sobre a pista.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, uma carreta iniciou uma ultrapassagem no sentido Campo Mourão–Ubiratã e a Mercedes, que vinha logo atrás, também tentou ultrapassar. No sentido contrário, surgiu outra carreta, obrigando os dois veículos a retornarem rapidamente para a faixa. A Mercedes colidiu na traseira da primeira carreta e, com o impacto, a carreta que vinha no sentido oposto perdeu o controle e tombou.

O motorista da carreta tombada ficou ferido e foi socorrido pelos Bombeiros. Já os ocupantes da Mercedes e o outro caminhoneiro saíram ilesos.

A PRF atendeu a ocorrência e o DER foi acionado para limpar a via, que ficou coberta por aveia. O trânsito foi parcialmente interditado, mas já foi liberado.

Imagens: Carlos Dutra “De Olho na Notícia”

