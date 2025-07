Homem sofre queda de 3,5 metros durante desmanche da antiga rodoviária de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DMYpoxEu7L6/?igsh=MWZuZ2N0dHNxMm14eg==

Na tarde desta segunda-feira (21), um homem de 32 anos sofreu uma queda de aproximadamente 3,5 metros enquanto trabalhava sobre a cobertura da antiga rodoviária de Ubiratã, localizada na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho.

A vítima realizava serviços no desmanche da estrutura do antigo terminal, onde será construído um supermercado, quando acabou caindo de uma altura considerável.

O atendimento foi realizado pelas equipes da Defesa Civil, SAMU e da ambulância do município, que prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, o trabalhador foi encaminhado à Santa Casa de Ubiratã com ferimentos e estado de saúde considerado estável, porém requerendo cuidados.

O caso serve de alerta para os riscos em ambientes de trabalho e a importância do uso de equipamentos de segurança.

