Motociclista fratura perna e perde dedos do pé em acidente na BR-369

https://www.instagram.com/reel/DMMUAjpOmiG/?igsh=NWJzeDY5Zmx2OTd1

https://www.instagram.com/reel/DMMUAjpOmiG/?igsh=NWJzeDY5Zmx2OTd1

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

Na noite desta quarta-feira (16), um grave acidente foi registrado na BR-369, entre Corbélia e Cascavel.

Um motociclista de 43 anos ficou gravemente ferido após colisão durante uma tentativa de ultrapassagem. Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, o impacto foi tão forte que o motociclista teve a perna esquerda esmagada pelo rodado, resultando também na amputação dos dedos do pé.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no socorro à vítima e no controle do tráfego, que apresentou lentidão nos dois sentidos da rodovia.

O homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), após receber os primeiros atendimentos em regime de emergência.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.